Prefeito Waguinho descerrou a placa de inauguração da praça Maria Esther Vieira - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/08/2022 18:08 | Atualizado 19/08/2022 18:09

O prefeito Waguinho destacou que, além da praça, o Shangrilá ganhou ainda um conjunto de obras Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo -Foi dessa maneira que Maria Teresa Vieira agradeceu pelas obras no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, nesta quinta-feira (18/08), na cerimônia de entrega da Praça Maria Esther Vieira, uma nova área de lazer que leva o nome de sua mãe. O evento contou com a presença de moradores que já puderam usufruir do novo espaço que tem parquinho, academia ao ar livre, pista de caminhada, quadra de campo sintético e muito mais.A região de Shangrilá está recebendo obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Mas além disso, a Prefeitura está investindo pesado na região e adjacências. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), explicou que a nova praça tem um papel importante de acolher as famílias. “E a praça é só o começo. Estamos desenvolvendo o bairro todo com saneamento, drenagem, pavimentação, concreto e todo o tipo de obras. Vamos colocar também iluminação em led e todos os campos estão sendo transformados recebendo creche, Cras, praça, escola e posto de saúde junto. Esse é um governo que pensa em tudo e em todos proporcionando vida nova à população”, garantiu Waguinho. “É uma linda praça nova que foi feita com muito carinho e vai beneficiar várias famílias”, acrescentou o vice-prefeito Marcelo Canella (União Brasil).A aposentada Arcanja Maria da Silva, 72 anos, explicou que quando foi morar no bairro não tinha nada e era difícil para se locomover. “Tinha que sair com bolsa nos pés para não sujar os sapatos. Agora está ótimo com o novo concreto. Não tenho mais medo quando chove. E a nova praça então, saio de casa e já chego nela. Vai ser bom pra mim e para todos que moram aqui, precisávamos desse espaço de lazer. Vou caminhar e me exercitar aqui”, disse Arcanja.Maria Esther Vieira morou no Centro de Belford Roxo. Meses depois mudou-se para o bairro Shangrilá, onde criou suas duas filhas Maria Teresa e Maria de Fátima, além de seus três netos. Em seu terreno, Maria Esther montou uma horta e plantava frutas, legumes e verduras. Quando colhia, ela distribuía gratuitamente aos moradores do bairro. “Ontem vim da igreja pensando que o legado fica e minha mãe era uma pessoa de coração bom e ajudava a todos em qualquer circunstância. Agradeço a todos pela linda homenagem”, concluiu Maria Teresa.