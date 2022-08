Além disso, a Cedae também irá contar com equipes do Programa Replantando Vida, que vai realizar diversas atividades; entre elas, a de doação de mudas da Mata Atlântica - Tânia Rêgo/Agência Brasil

21/08/2022

Belford Roxo - Os moradores do bairro Parque São José, em Belford Roxo, vão aproveitar um dia de prestação de serviço e educação socioambiental junto às equipes do Trabalho Social da Cedae, nesta segunda-feira (22/08), das 8h às 15h. Durante o encontro, o cuidado com o meio ambiente vai contar com o reforço do time do programa Replantando Vida, que realizará oficina de sementes e doação de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

Além disso, uma programação educativa será montada para a criançada, com destaque para os alunos do CIEP 366 - Simone de Beauvoir.



Guloseimas como algodão doce e pipoca serão distribuídas para o público, e a hidratação será garantida pelos aguadeiros da Cedae, que vão circular com bombonas de água pelo evento. Os participantes ainda vão levar para casa brindes e cartilhas socioeducativas.



O local escolhido fica próximo ao booster Lote XV, conjunto de bombas que integra o sistema de abastecimento do município. Os profissionais da Companhia irão promover visitas guiadas para explicar aos moradores a função do equipamento, esclarecer dúvidas e dar orientações sobre como preservar a estrutura.



O evento fecha um ciclo de ações iniciado em 2015, que contou com atividades de mobilização, participação social, educação socioambiental e gestão de impactos na área.



Serviço:

Data: 22/08 (Segunda-feira)



Hora: das 8h às 15h



Local: Booster Lote XV



Endereço: Av. Automóvel Clube s/nº (ao lado do CIEP 366 - Simone de Beauvoir) - Parque São José - Belford Roxo