Oficina na quadra da E.M. Heliópolis com pais e alunos - Divulgação / Victor Souza

Publicado 22/08/2022 23:52 | Atualizado 22/08/2022 23:59

Belford Roxo - A Escola Municipal Heliópolis, em Belford Roxo, realizou várias atividades nesta segunda-feira (22/08), no encerramento dos projetos “Educação e família” e “Ler, escrever e sonhar”. O objetivo da culminância foi fazer uma maior integração com a comunidade, reunindo os alunos e seus familiares no ambiente escolar.

Diretora Janete Guimarães (casaco vermelho) com funcionários e a equipe da Secretaria de Educação Divulgação / Victor Souza



Alunos e pais, assistindo a palestra "Parceria Família &Escola= Futuro" Divulgação / Victor Souza



A equipe da Secretaria Municipal de Educação marcou presença no evento. “Os projetos vêm acontecendo a meses, com aceitação e aproveitamento de quase 100%. Estou muito feliz por hoje ter reunido em nossa escola, familiares de alunos, que durante todo dia estiveram conosco participando das atividades com muita satisfação. Agradeço ao prefeito Waguinho (União Brasil) por ter incentivado projetos que vem engrandecendo a Educação de Belford Roxo", disse a diretora Janete Guimarães.O evento contou com as atividades: matroginástica, cordel, jogo de memória, fábula, jogo de tabuleiro, música, cofrinho, quadrinhos, caça palavras, contador de histórias, fantoches, além das palestras: “O profissional no Esporte”, “Estatuto da Criança e Adolescência”, “Parceria Família & Escola = Futuro” e “O desafio da Inclusão”.A equipe da Secretaria Municipal de Educação marcou presença no evento.

Alunos assistindo a palestra "O profissional no Esporte" Divulgação / Victor Souza