O SE Belford Roxo pressionou durante toda partida o time da casa, com maior posse de bola e realizando várias finalizaçõesVictor Souza / SEBR

Publicado 22/08/2022 19:04 | Atualizado 22/08/2022 19:14

O meio-campo Kante foi um dos destaques do SE Belford Roxo em Magé Divulgação / SEBR

Belford Roxo - Os jovens jogadores da Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 deram um grande passo rumo a final da Série C do Campeonato Carioca. Os sinistrinhos de Bel agora só precisam de um empate para disputar a final da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Neste domingo (21/08), os belforroxenses empataram em 0 a 0 com o Brescia, no Campo de Pau Grande, em Magé, na partida de ida da semifinal. Uma nova igualdade no placar, no jogo de volta, no próximo domingo (28/08), coloca a equipe, que liderou a primeira fase, na grande finalíssima.“Fomos no campo do adversário e não permitimos que levasse vantagem sobre a gente, pois sair da casa deles com empate é muito importante para nós, porque o novo jogo é no nosso quintal, o que nos deixa a um passo da final do Cariocão. Só tenho que parabenizar ao time”, disse o técnico Ricardo Sigolo.A equipe tricolor pressionou durante toda partida o time da casa, com total posse de bola e realizando várias finalizações, mesmo o gol não acontecendo ficou claro o domínio do SE Belford Roxo em campo.O jogo da volta da semifinal acontece no próximo domingo (28/08), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.