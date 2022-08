O suspeito foi preso na Avenida Plínio Casado, próximo a Praça da Cobal, no bairro da Prata - Reprodução

Publicado 23/08/2022 18:34

Belford Roxo - Policiais Penais da Divisão de Recaptura (RECAP), da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), recapturaram um homem que estava foragido desde dezembro de 2018, nesta segunda-feira (22/08), em Belford Roxo. Wagner, de 47 anos, vinha sendo monitorado há dois meses, em Vassouras, pela equipe da RECAP.

De acordo com as informações da polícia, ele também tinha um mandado de prisão condenatório pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica.

O suspeito foi preso na Avenida Plínio Casado, próximo a Praça da Cobal, no bairro da Prata.