No Estado do Rio de Janeiro, as vagas são para a unidade de Belford Roxo, que fica no Centro do municípioDivulgação

Publicado 24/08/2022 13:01

Belford Roxo - Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Institucional 2023 da multinacional Bayer, uma das maiores empresa química e farmacêutica do Mundo, que conta com 122 vagas em suas três áreas de negócio: agrícola, farmacêutica e bens de consumo; além de funções corporativas. As posições são distribuídas em seis estados: Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins e Rio de Janeiro. No Estado, as vagas são para a unidade de Belford Roxo, que fica no Centro do município. A bolsa-auxílio será de R$ 1.100,00 para estágio técnico e R$ 2.000,00 para estágio superior, ambos com carga horária de 30 horas semanais.



As inscrições ficam abertas até o dia 1º de setembro e podem ser feitas pelo site . O processo seletivo permanece em formato 100% virtual. O programa conta ainda com uma trilha de desenvolvimento para os profissionais selecionados por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos, com os estagiários próximos aos líderes de suas áreas.

“Acreditamos no potencial de cada pessoa e oferecemos um modelo de aprendizagem focado no autodesenvolvimento e preparando os jovens profissionais para o futuro. Trata-se de um programa robusto que busca fortalecer habilidades como inteligência emocional, visão estratégica, inclusão, diversidade e uma verdadeira imersão nos valores e na cultura da companhia”, explica Renata Prestes, recrutadora na área de Aquisição de Talentos da Bayer Brasil.



São elegíveis ao programa estudantes de Ensino Superior e Técnico. Dentre as trilhas de aprendizagem a nova turma encontrará temas relacionados a Mundo Bayer, Visão de Projetos, Inteligência Emocional, Carreira e Performance, Transformação Digital e Inovação.



Além de diferentes trilhas de aprendizagem, a empresa conta com outras formas e ferramentas de desenvolvimento, como, por exemplo: Go Learning; Curso de inglês online; Programa de mentoria global; e Programa Beta.

Os estagiários também terão a oportunidade de se aproximar dos cinco grupos de afinidade da Bayer, que lidam diariamente com questões relacionadas à inclusão e diversidade: o BayAfro, que trabalha questões étnico-raciais, o Grow, que trata de questões relativas a gênero; o Blend, que lida com questões LGBTQIAP+; o Enable, que cobre o universo de pessoas com deficiência; e o Merge, que trata da integração entre pessoas de diferentes gerações e combate o etarismo.



Pré-requisitos



Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar. Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30h semanais. No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. O programa não exige domínio do inglês para a maioria das posições abertas.



Benefícios



Os benefícios do programa de estágio da Bayer apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira. Por isso, além de bolsa-auxílio, a Bayer oferece assistência médica (com possibilidade de extensão para dependentes legais), plano odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, Short Friday*, Vale Transporte*, refeições* (refeitório no local ou Vale Refeição) e seguro de vida.



Além disso, os selecionados também poderão aproveitar a cultura flexível da Bayer, por meio do programa Bayflex. Mais de dois anos após o começo da pandemia, a empresa se desafiou para encontrar um novo modelo de trabalho que atendesse as expectativas dos seus colaboradores e as necessidades dos negócios. Com isso, a lançou o Bayflex, que formata um modelo de gestão de trabalho híbrido. Nele os colaboradores têm a flexibilidade de trabalhar no escritório ou fora dele, após alinhamento prévio com o gestor direto.



“O Bayflex é um modelo flexível em que o colaborador e o seu gestor direto definem juntos o local e o formato de trabalho. É um exemplo prático que contribui para a sustentabilidade dos negócios, impactando positivamente na produtividade, agilidade e no desempenho. Além disso, respeita perspectivas individuais baseadas em diálogo, experimentação e colaboração: Nenhuma decisão ocorre de forma unilateral, e também não há dias fixos para trabalhar na unidade”, conta André Kraide, líder de Recursos Humanos da Bayer Brasil e para a América Latina.

*Estes benefícios dependem das vagas e localidades de atuação.

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas áreas de ciências da vida de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade em todo o mundo.