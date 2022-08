Com a chegada dos agentes, o homem se mostrou arrependido da ação irregular, sendo liberado, após retirar todo o material despejado no local - Divulgação / Guarda Municipal de Belford Roxo

Publicado 24/08/2022 12:18 | Atualizado 24/08/2022 12:21

Belford Roxo – Guardas municipais de Belford Roxo detiveram, na tarde desta terça-feira (23/08), um motorista de caminhão, despejando lixo irregular em uma área de preservação ambiental, na Rua Baicuru, perto da Ponte do Bicão, no bairro Xavantes. O homem foi identificado como João Pereira, que segundo os agentes, despejou pedaços de madeira e outros resíduos na via, retirados de um caminhão de pequeno porte.

Os guardas municipais foram acionados pelos moradores do bairro Xavantes, que prontamente se dirigiram ao local para deter João Pereira. Com a chegada dos agentes, o homem se mostrou arrependido da ação irregular, sendo liberado, após retirar todo o material despejado no local.



A Guarda Municipal de Belford Roxo reafirmou ao homem que o descarte ilegal de lixo é crime ambiental e tem pena prevista de até dois anos de prisão com pagamento de multa.



Marcaram presença na ação, o secretário municipal de Segurança Pública, Valério Ribeiro, o inspetor geral da guarda municipal, Marcelo Ferraz, do subsecretário municipal de Segurança Pública, Jesiel Brandão, além de guardas municipais.