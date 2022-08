A capacitação contou a participação de cerca de 60 enfermeiros da rede municipal - Rafael Barreto / PMBR

A capacitação contou a participação de cerca de 60 enfermeiros da rede municipalRafael Barreto / PMBR

Publicado 24/08/2022 16:58 | Atualizado 24/08/2022 16:58

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quarta-feira (24/08), um treinamento para cerca de 60 enfermeiros (pelo menos um de cada unidade de saúde) sobre a Saúde do Homem e o Programa Saúde nas Escolas (PSE). O curso acontece na modalidade teórica e prática com o preenchimento das fichas coletivas e individuais. O treinamento está sendo realizado de forma continuada para capacitar todos os profissionais.

A diretora da Atenção Básica, Lígia Magda, explicou que o secretário de Saúde, Christian Vieira, sempre busca capacitar os profissionais de saúde. “É primordial, pois assim trazemos um atendimento mais humanizado e diferenciado para a população. O PSE está fazendo com que os alunos e famílias procurem atendimento nas unidades de saúde. Já a saúde do homem é um programa novo com o intuito de alcançar os homens e tornar rotina a ida a unidades de saúde evitando um diagnóstico avançado”, informou Lígia.

A diretora da Atenção Básica, Lígia Magda, explicou que é importante oferecer um atendimento mais humanizado e diferenciado Rafael Barreto / PMBR De acordo com a responsável técnica pelo PSE, Lucilene Almeida, a primeira capacitação aconteceu com enfermeiros, administradores e a direção das escolas. “Esse é um programa do Ministério da Saúde, onde acontecem 13 ações nas escolas contempladas voltadas para a saúde como odontologia, nutrição, saúde sexual e outros. Esse trabalho é realizado pelas unidades próximas às escolas e creches criando um elo para os profissionais de saúde detectarem as deficiências de cada aluno e esclarecer dúvidas”, explicou Lucilene.

Assim como Luciene, o enfermeiro Juliano Miranda palestrou para os profissionais presentes. Sua fala foi voltada para a saúde do homem e o objetivo de estimular a participação dos profissionais na busca ativa dos homens para procurarem unidades de saúde e ter um atendimento precoce evitando problemas maiores no futuro. “Historicamente, o homem só procura atendimento de forma atrasada. Queremos aumentar a participação deles nas unidades e estimular essa procura”, resumiu.