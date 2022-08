O curso abrange papelaria personalizada, decoração com balões e maquiagem artística infantil - Divulgação

Publicado 25/08/2022 17:33 | Atualizado 25/08/2022 17:33

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) abrirá na próxima terça-feira (30-08), das 14 às 15h, as inscrições para o Curso Festa (papelaria personalizada, decorações com balões e maquiagem artística infantil). Haverá turmas nos turnos manhã e tarde com quatro horas de aula em um dia da semana. Serão seis meses de duração. São 80 vagas e as inscrições são presenciais.

Os cursos são indicados para quem deseja iniciar no mercado atendendo o público de festas, comemorações, eventos, brindes e ornamentações em geral. Na Funbel, esses cursos já são ministrados de forma bem didática, com teoria e prática.

Maquiagem artística infantil é uma das modalidades que o curso da Funbel oferece Divulgação De acordo com a presidente da Funbel, Clarice Santos, o objetivo agora é ofertar todas as modalidades em um só curso. "As primeiras turmas que formamos já estão em processo de finalização e muitos alunos já estão obtendo renda dos seus serviços e produtos. Estamos confiantes de que mais profissionais serão formados e com isso mais vidas serão transformadas através dos nossos cursos", destacou Clarice Santos.

No ato da inscrição, que será feita na Funbel (Rua Adélia Sarruf, 39, bairro Areia Branca), é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência.