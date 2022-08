Com a dupla, os policiais militares apreenderam um fuzil AR10 - Twitter / Pmerj

Publicado 25/08/2022 23:37 | Atualizado 26/08/2022 00:49

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na noite, desta quinta-feira (25/08), dois homens apontados respectivamente, como, o gerente do tráfico de drogas da Comunidade da Caixa D'água, em Belford Roxo, e o segurança do traficante Everton Alan Soares Conceição, o "Popeye". Os suspeitos são conhecidos pelos apelidos de “VT” e “Gelado”, e foram presos quando saíam de carro da Comunidade do Parque Floresta, também em Belford Roxo. Com a dupla, os policiais militares apreenderam um fuzil AR10.

"Popeye" é uma referência ao apelido do chefe do tráfico de drogas da Comunidade da Caixa D´água, em Belford Roxo. O bandido é foragido da Justiça e, segundo investigadores da Polícia Civil, responsável por orquestrar a guerra entre rivais na região.

A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).