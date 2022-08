A nova musa da Inocentes de Belford Roxo, a francesa Laurence Lescot - Divulgação

Publicado 26/08/2022 18:25 | Atualizado 26/08/2022 18:25

Belford Roxo - Na tarde desta sexta-feira (26/08), a beldade francesa de origem caribenha, Laurence Lescot, foi convidada pela direção da Inocentes de Belford Roxo para assumir um dos postos de musa da agremiação para o Carnaval de 2023.

“Gostaria de agradecer a Inocentes de Belford Roxo pela oportunidade de poder representar a escola como musa em 2023, em um enredo que fala do empoderamento da mulher. É um grande orgulho e honra para mim poder expressar os valores da escola e meu amor pelo samba na Sapucaí. Acho maravilhoso como o samba une o mundo todo, através da sua força, alegria e verdade. Já estive em vários países e o samba sempre esteve presente, por onde eu passei. Enfim, estou muito feliz por estar na Inocentes de Belford Roxo. Vamos fazer um grande desfile!”, disse a musa Laurence Lescot.

A nova musa cresceu ao som dos ritmos da música afro-caribenha, e quando descobriu o samba se apaixonou, porque se lembrou das suas raízes, onde a dança e a música estão ligadas à história de seu povo. Desde 2019 participando do Carnaval Carioca teve passagens pela Tuiuti, Império Serrano, Cubango e Império da Tijuca.

A Inocentes de Belford Roxo, será a última escola de samba da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar no sábado de Carnaval 2023, na Avenida Marquês de Sapucaí, com o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato, que fala sobre as paneleiras de Goiabeiras, da cidade de Vitória, Espírito Santo. Elas são grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro para sustento de suas famílias.