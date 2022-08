Belford Roxo

PM apreende fuzil e drogas em ação com criminoso morto em Belford Roxo

Ação dos policiais militares do 39º BPM aconteceu na madrugada desta sábado (27) na Rua Odete com Agostinho Vitorino, no bairro Piam

Publicado 27/08/2022 18:32 | Atualizado há 2 dias