Publicado 28/08/2022 11:18

Belford Roxo - A V Mostra Sesc de Cinema chega, em 2022, cada vez mais inserida e consolidada no circuito de festivais de cinema do Brasil. Sua principal característica é incentivar a produção nacional independente que não chega ao circuito comercial de exibição, priorizando a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados à pluralidade cultural do país ou que se desdobrem em olhares exteriores que dialoguem com as realidades brasileiras. E a Baixada Fluminense, com toda a sua diversidade sócio cultural, estará representando o Rio de Janeiro, com a produção vencedora realizada em Belford Roxo, com o curta-metragem, “Ladeira não é rampa”, da Baixada Cine, do diretor Sandro Garcia.

O curta narra a história de um skatista que tenta fazer suas manobras, sendo que todas as pistas da cidade foram desmontadas. A produção do curta formada por uma equipe de seis belforroxenses, de vários bairros do município, percorreu diversas localidades de Belford Roxo, para as locações e filmagens, usando como meio de transporte, a boa e velha bicicleta.



“Ladeira não é rampa”, tem 15 minutos, é a 11ª produção da equipe. O diretor Sandro Garcia, de 26 anos, destacou a importância da conquista de representar Belford Roxo e o todo o Estado do Rio de Janeiro, em um festival tão importante.





No total, 305 filmes, sendo 189 de realizadores e 130 de realizadoras de todas as regiões do Brasil, foram selecionados para exibição, entre mostras estaduais, regional e nacional. A exibição vai trazer uma produção de cada um dos 22 estados participantes e do Distrito Federal no circuito intitulado Panorama Brasil, além de dez filmes em uma mostra especial voltada à infância e à juventude. A edição nacional foi estruturada para ocorrer em ambiente virtual – da seleção à exibição. Já as Mostras Estaduais retomarão as exibições presenciais, proporcionando o encontro com os realizadores, o que é um destaque positivo e necessário desta edição. As obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados. “A importância desse prêmio é gigante. Vamos ser o único filme do Estado do Rio de Janeiro a ser exibido em todo o Brasil. O peso é ainda maior quando a gente traz o dado de ser um filme 100% belforroxense, porque Belford Roxo hoje é a maior cidade do Brasil em uma sala de cinema, em número de habitantes (500 mil)”, afirmou o diretor.A Mostra Sesc de Cinema (MSDC) recebeu, em sua quinta edição, mais de 1.600 inscrições. Foram selecionados 33 produções, sendo quatro longas, três médias e 26 curtas, que serão exibidos na mostra nacional on-line, em outubro, e distribuirá R$ 100 mil em licenciamentos na mostra nacional, o que chancela o compromisso da instituição com a cena audiovisual brasileira. Dos filmes selecionados, 20 foram realizados por homens e 13 por mulheres, o que demonstra a consolidação do equilíbrio entre os gêneros, uma forte tendência observada desde a primeira edição.No total, 305 filmes, sendo 189 de realizadores e 130 de realizadoras de todas as regiões do Brasil, foram selecionados para exibição, entre mostras estaduais, regional e nacional. A exibição vai trazer uma produção de cada um dos 22 estados participantes e do Distrito Federal no circuito intitulado Panorama Brasil, além de dez filmes em uma mostra especial voltada à infância e à juventude. A edição nacional foi estruturada para ocorrer em ambiente virtual – da seleção à exibição. Já as Mostras Estaduais retomarão as exibições presenciais, proporcionando o encontro com os realizadores, o que é um destaque positivo e necessário desta edição. As obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.

No Panorama Infanto-Juvenil, que teve a seleção de dez produções, houve uma vencedora do Rio de Janeiro: Luísa Copetti, com a animação “Meu nome é Maalaum”, que tem como tema central a história de uma menina negra que fora do seio familiar se depara com uma sociedade racista. Os atores Roberta Rodrigues e Flávio Bauraqui deram voz ao curta-metragem.

