A ocorrência com as drogas e o fuzil foi registrada da 54ª DPTwitter / Pmerj

Publicado 27/08/2022 18:32

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam na madrugada deste sábado (27/08), um fuzil e uma grande quantidade de drogas, na Rua Odete com Agostinho Vitorino, no bairro Piam, em Belford Roxo. Na ação, um criminoso acabou morrendo.



A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).