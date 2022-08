Segundo testemunhas, os criminosos estavam armados e um outro responsável pela fuga, entrou na farmácia trancando cinco funcionários e uma cliente - Reprodução

Publicado 30/08/2022 15:16 | Atualizado 30/08/2022 15:17

Belford Roxo - Dois bandidos armados invadiram uma farmácia no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, na manhã desta terça-feira (30/08), rendendo funcionários e levando o dinheiro do estabelecimento comercial, que fica na Avenida Joaquim da Costa Lima, próximo ao 39º Batalhão de Polícia Militar.



Segundo informações de testemunhas, os dois criminosos estavam armados e um outro responsável pela fuga, entrou na farmácia trancando cinco funcionários e uma cliente na parte interna da loja.



Uma funcionária que está grávida passou mal e precisou ser socorrida pelos colegas. Os bandidos escaparam levando o dinheiro que estava no cofre. Na ação, ninguém ficou ferido.