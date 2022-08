A exposição está inteiramente disposta em um Tech-Truck, caminhão que conta com cinema de realidade aumentada via óculos 3D - Divulgação

A exposição está inteiramente disposta em um Tech-Truck, caminhão que conta com cinema de realidade aumentada via óculos 3DDivulgação

Publicado 31/08/2022 16:50 | Atualizado 31/08/2022 17:07

Alunos participarão de atividades sensoriais Divulgação

Exposição ‘Olho D’Água - Artes Líquidas e Águas Visuais’ estará na Praça de Heliópolis Divulgação

Belford Roxo - É nesta quinta-feira (01/09)! Entre os dias 1 e 04 de setembro, Belford Roxo será palco da exposição itinerante de realidade aumentada, que promove uma experiência sensorial imersiva com o objetivo de conscientizar a população sobre a preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente. A iniciativa é patrocinada pela Águas do Rio e pelo Instituto Aegea, via Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, e acontecerá na Praça de Heliópolis.A exposição está inteiramente disposta em um Tech-Truck, caminhão que conta com cinema de realidade aumentada via óculos 3D; quatro instalações artísticas; além de estrutura para cinema ao Ar Livre, que será o palco da Mostra Cine ao Ar Livre. As obras artísticas têm como objetivo despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade, de forma lúdica e transformadora.“Belford Roxo foi escolhida a dedo para ser a primeira cidade a receber o projeto, que realiza ações lúdicas e interações de conscientização ambiental, além de ser uma forma de promover o entretenimento e a diversão dos moradores. A exposição está voltada para todos os públicos e é uma ótima agenda para o final de semana, vale a pena conferir”, reforça a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, Marley Lima.Na quinta e sexta-feira, o projeto realizará, durante todo o dia, o atendimento de crianças e jovens de escolas da rede pública de ensino, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Já no sábado e domingo, a exposição estará aberta para o público em geral das 13h às 18h. Ainda no final de semana, a partir das 19h, serão exibidos os filmes da “Mostra Cine ao Ar Livre”, com roda de conversa após as sessões. Todas as atividades são gratuitas.