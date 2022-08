A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 31/08/2022 17:21 | Atualizado 31/08/2022 17:22

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na tarde desta quarta-feira (31/08), um criminoso em flagrante, na altura da ponte do bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam uma pistola 9 mm, um bloqueador de sinal de GPS, celulares e outros materiais.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

