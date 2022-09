O fuzil de alto calibre foi apreendido como criminoso no Complexo da Pedreira - Twitter / Pmerj

Publicado 01/09/2022 15:30 | Atualizado 01/09/2022 15:38

Belford Roxo – Policiais militares do Setor de Inteligência do 41º BPM (Colégio) prenderam na manhã desta quinta-feira (01/09), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio de Janeiro, um criminoso considerado segurança do líder do tráfico de drogas da Comunidade do Gogó da Ema, em Belford Roxo.

Com o preso, os agentes apreenderam um fuzil e um rádio transmissor.