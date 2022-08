Prefeito Waguinho (ao centro) exibe o mapa das ruas que serão beneficiadas com obras - Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho (ao centro) exibe o mapa das ruas que serão beneficiadas com obrasRafael Barreto / PMBR

Publicado 31/08/2022 17:32

Belford Roxo - A cidade de Belford Roxo se transformou em um canteiro de obras. Mais uma região está sendo contemplada com as melhorias. Nesta quarta-feira (31/08), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), lançou as obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação em 10 ruas do bairro Santa Amélia, totalizando 400 toneladas de asfalto que irão beneficiar cerca de mil famílias. São elas: rua Anajás, Acapu, Aiaca, Aracuã, Amauri, Sem nome, Andiara, Joaquim da Costa Lima, Servidão e Ajuara.

Acompanhado por secretários, prefeito Waguinho caminhou por algumas ruas de Santa Amélia Rafael Barreto / PMBR Segundo Waguinho, as obras já estão bem adiantadas. “Todas as ruas vão receber também asfalto e iluminação em led. As obras estão acontecendo nos quatro cantos da cidade e quem anda pelos bairros vê as ações da Prefeitura. Nosso foco são as pessoas e levar dignidade é essencial. Nosso governo se preocupa com gente e transforma a cidade. Esse é o momento de crescimento de Belford Roxo e todos tem orgulho em dizer que moram aqui”, garantiu o prefeito, que, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella (União Brasil), anunciou que essa semana já começam a ser instalados mais de 10 mil pontos de led e novos semáforos.

A fotógrafa Mariane da Silva mora em Santa Amélia há 16 anos e vibrou com o lançamento das obras Rafael Barreto / PMBR Moradora da rua Aracuã há 16 anos, a fotógrafa Mariane da Silva, 33 anos, contou que há alguns anos havia um valão que corria na rua e os moradores patinavam na lama. “Usar salto? Nem pensar! E os carros atolavam na lama. Agora já mudou bastante. Nas ruas mais altas já estão colocando manilhas. Acredito que quando asfaltar ou concretar vai trazer 100% de melhorias para as ruas e o acesso a elas também. Não estamos nos sentindo sozinhos, pois a Prefeitura está trabalhando”, disse Mariane, destacando a creche e posto de saúde que foram construídos no bairro.