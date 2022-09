Técnico Diego Brandão comandando os treinamentos na Vila Olímpica - Divulgação

Publicado 01/09/2022 19:58 | Atualizado 01/09/2022 20:00

Belford Roxo - Após a conquista do Campeonato Carioca da Série C, a Sociedade Esportiva Belford Roxo segue com a rotina de treinamentos visando sua estreia na Série B2 do Estadual. Nesta sexta-feira (02/09), às 14h, no Estádio José Amorim, em Coelho da Rocha, São João de Meriti, acontece mais um amistoso, contra o Itaboraí Profute Futebol Clube, com o objetivo de fechar os últimos ajustes da equipe antes do início do campeonato.

Jogadores treinando velocidade na pista de corrida Divulgação “Temos trabalhado duro para fazermos uma boa estreia na competição, não conseguimos descansar, pois a diferença de tempo de um campeonato para o outro é de poucas semanas. Mas, o importante é que todos envolvidos estão se dedicando ao máximo e nossa equipe é focada”, disse o técnico Diego Brandão.

Rafael, autor do gol da vitória, na final da Série C, se exercitando com o time na acadêmia Divulgação Os treinamentos estão sendo realizados na academia, na Vila Olímpica de Belford Roxo, e nos estádios da região. No amistoso da semana passada, o SE Belford Roxo venceu o Futuro Bem Próximo/MG, por 3 a 1.

Jogadores intensificando a parte física Divulgação Os Sinistros de Bel entrarão em campo, no dia 11 de setembro, às 15h, no Estádio Antônio F. de Medeiros, contra o Campos, fora de casa, na Região Norte Fluminense, na primeira rodada da Série B2, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).