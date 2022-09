A reunião para tratar dos detalhes foi realizada no último dia 18 de agosto com a diretoria dos dois Campus do IFRJ - Divulgação

Publicado 01/09/2022 22:39 | Atualizado 01/09/2022 22:40

Belford Roxo - O Campus de São João de Meriti, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), disponibilizou salas para o Campus Belford Roxo/IFRJ, atendendo solicitação do reitor Rafael Almada. A reunião para tratar de detalhes foi realizada no último dia 18 de agosto, quando o diretor-geral de Belford Roxo, Márcio Franklin, o diretor de ensino, Flávio Sabrá, e o diretor administrativo, Fábio Viana, foram recebidos pela equipe gestora de São João de Meriti: Rodney Albuquerque, diretor-geral, e Luana Luna Teixeira, diretora de Ensino (DE).

A Direção-Geral do IFRJ/Belford Roxo, encaminhará uma relação dos(as) servidores(as) que serão autorizados a retirar na Coordenação de Turnos (CoTur) do IFRJ Campus São João de Meriti as chaves dos laboratórios. A equipe de Belford Roxo conheceu o auditório da unidade, com capacidade de aproximadamente 50 pessoas, e foi discutida também possibilidade de palestra dos eixos do IFRJ campus São João de Meriti no campus Belford Roxo.



Na ocasião, com o objetivo de integração das comunidades acadêmicas, discutiu-se apresentações tanto do curso técnico em moda quanto do curso técnico em artesanato durante a 5ª Semana de Ciência e Tecnologia do IFRJ campus São João de Meriti.



No final, foi discutida a formalização do que foi tratado por meio da assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre os campi, com prazo acordado para um semestre, podendo ser renovado por igual período.