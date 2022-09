Guilherme Martins foi trainne na 1ª Geração do Programa Liderança Negra da Bayer - Divulgação

Publicado 01/09/2022 22:00 | Atualizado 01/09/2022 22:00

Belford Roxo - A multinacional alemã Bayer, uma das maiores empresas química e farmacêutica do mundo, abriu nesta semana as inscrições para o processo seletivo da, o programa de trainee com foco em lideranças negras e com remuneração de R$ 7.200. A unidade de Belford Roxo, no Centro, está incluída. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro no link do programa São 33 vagas nas cidades, além de Belford Roxo, São Paulo (SP), São José dos Campo (SP) e Uberlândia (MG). O programa é exclusivo para profissionais negros, com conclusão de qualquer curso técnico, superior ou de pós-graduação, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022.Na primeira edição do Programa de Trainee Liderança Negra, a Bayer encontrou a oportunidade de protagonizar mudanças importantes na sociedade, abrindo caminhos para pessoas negras com o desejo de transformar o futuro. Agora, com a chegada da Segunda Geração, a ideia é continuar impulsionando histórias que irão potencializar o propósito em desenvolver “Ciência para uma vida melhor”.