Alunos mostraram a criatividade e fizeram uma bandeira do Brasil com copos descartáveisRafael Barreto / PMBR

Publicado 02/09/2022 18:02

Belford Roxo - A Semana da Pátria continua em Belford Roxo. Nesta sexta-feira (02/09), foi o dia das crianças demonstrarem patriotismo e civismo enquanto desfilavam no bairro Parque São José. Realizado pela Secretaria de Educação, esse ano o tema é "Brasil 200 anos – Ler, escrever e sonhar: A verdadeira independência!”. Ao todo, 16 escolas e creches marcharam na Estrada Aníbal da Mota com as cores da bandeira nacional. Os desfiles continuam até o dia 7 de setembro, sendo segunda-feira (05/09), no Lote XV.

A graciosidade da pequena aluna deu mais um charme ao desfile no Parque São José Rafael Barreto / PMBR Como de costume, ao lado da equipe da Secretaria de Educação, o secretário Denis Macedo, encerrou o desfile com o pelotão da educação. “Estávamos há dois anos sem realizar os desfiles. Mas o momento de pandemia passou e hoje estamos celebrando a independência. Parque São José recebeu diversos investimentos na área da educação, e o prefeito Waguinho tem trabalhado para que o bairro cresça ainda mais. Vamos com tudo porque semana que vem teremos mais escolas e creches mostrando seus trabalhos sobre o tema gerador e os 200 anos da independência”, garantiu Denis. Também prestigiaram o segundo dia de desfile secretários e vereadores.

O secretário de Educação, Denis Macedo, entrega o certificado de participação à diretora da Escola Municipal Albertino Lopes, Dayse Mariano Rafael Barreto / PMBR Os alunos trabalharam temas como inclusão, esporte, leitura, independência, paz, patriotismo e outros através de caracterização e faixas com dizeres como: “Brasil, a evolução tecnológica” – Creche Professora Tânia Maria da Silva Lima; “Se podemos sonhar também podemos tornar nossos sonhos realidades” – Creche Municipal Álvaro Cardoso (Alvinho); “Um convite à leitura. Pois ler é soltar a voz da independência” – Escola Jorge Ayres de Lima; “Tempo de aprender” – Escola Malvino José de Miranda.

Mães e alunos empolgados

Alunos juntaram as letras e formaram a palavra Brasil para homenagear os 200 anos da independência Rafael Barreto / PMBR Enquanto esperavam a vez da filha e sobrinha desfilarem, as amigas Isabel Severo, 25 anos, e Rayssa Severo Júnior, 22, assistiam as crianças. “É a segunda vez que minha filha desfila. Se a primeira foi emocionante, agora vai ser mais ainda. Fiquei muito ansiosa e acho importante trabalhar o tema gerador através de mensagens”, disse Isabel, que estava com sua filha Camilly Victoria, 8, que estuda na Escola Albertino Lopes. A sobrinha de Rayssa, Lara Nyuani, 6, estuda na mesma unidade. “É a primeira vez dela e ela estava muito empolgada. Acho importante para o município porque é algo de dentro, uma tradição onde as crianças mostram amor à pátria. Os desfiles estão lindos e bem organizados. Alimentaram as crianças e estão cuidando bem de todos”, complementou Rayssa.

Alunos desfilaram na Estrada Aníbal da Mota, depois de dois anos sem apresentações por causa da pandemia Rafael Barreto / PMBR A Creche Amor e Esperança trouxe a figura do prefeito Waguinho do pequeno Lorenzo da Silva, 5, que deu um show de simpatia na avenida. Foi com toda a animação que a pequena Gabrielly Cristina, 10, vestida com a bandeira do Brasil passou com a Escola Jorge Ayres de Lima. “Ficou tudo lindo e eu gostei muito”, resumiu a menina. Depois das filhas Sofia e Nicolle da Silva, 6 anos, desfilarem com a Creche Professora Tânia Maria da Silva Lima, as mães Vitória da Silva, 24, e Liliana da Silva, 22, ficaram para aproveitar o resto das escolas. “É a primeira vez que elas participam e foi emocionante. Elas já estavam ansiosas e o desfile foi muito bom. Desde pequenas elas já aprendem sobre o significado da independência e nos mostram mensagens”, disse Vitória da Silva.