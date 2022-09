Alunos da Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, se divertiram para valer e adquiriram bastante conhecimento junto às obras artísticas educativas - Divulgação

Publicado 02/09/2022 18:47

Belford Roxo - Os moradores de Belford Roxo já têm um programão para aproveitar esse fim de semana: cinema gratuito na exposição “Olho D’Água” – Artes Líquidas e Águas Visuais”. A ação está acontecendo na Praça de Heliópolis até domingo (04/09). A iniciativa, que começa às 13h, conta com a Mostra Cine ao Ar Livre, a partir das 18h30, com apresentação de filmes focados na temática ambiental, onde o público é convidado a refletir e dialogar sobre o tema abordado.

Nos dias 1° e 2 de setembro, a exposição, que é viabilizada via Lei de Incentivo à Cultura e tem patrocínio cultural da Águas do Rio e do Instituto Aegea, foi destinada aos alunos da rede pública de ensino, do quarto ao nono ano Divulgação Além disso, o projeto proporciona uma experiência sensorial imersiva com o intuito de conscientizar a população de forma lúdica acerca da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, incluída na programação de atividades. Belford Roxo é a primeira cidade a receber a iniciativa e mais de 300 alunos da rede pública de ensino já foram conferir de perto como está sendo a exposição.

O projeto proporciona uma experiência sensorial imersiva com o intuito de conscientizar a população de forma lúdica acerca da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente Divulgação Heloísa Fidélis, aluna da Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, se divertiu para valer e adquiriu bastante conhecimento junto às obras artísticas educativas. “Aprendi que a água é muito importante para a nossa vida e que temos mais água salgada no mundo do que doce. E se a gente não cuidar disso tudo, a gente vai pro beleléu!”, concluiu – com muito bom humor - a menina.

Nos dias 1° e 2 de setembro, a exposição, que é viabilizada via Lei de Incentivo à Cultura e tem patrocínio cultural da Águas do Rio e do Instituto Aegea, foi destinada aos alunos da rede pública de ensino, do quarto ao nono ano. E, no fim de semana, nos dias 3 e 4 de setembro, o projeto está aberto ao público em geral.

A Exposição "Olho D’Água" – Artes Líquidas e Águas Visuais" acontece na Praça de Heliópolis Divulgação “Amei essa iniciativa, faço votos que vocês venham sempre e tragam outros projetos. Nossas crianças da Baixada Fluminense necessitam muito dessa ciência viva, de vivenciar tudo isso, ver, participar e explorar essa curiosidade que eles têm. A Águas do Rio está de parabéns, foram maravilhosos”, vibrou Alice Quadra, orientadora educacional.

Para Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, a exposição é capaz de levar uma nova forma de aprendizagem para a população belforroxense.

Alunos e profissionais de Educação da E.M. Álvaro Lisboa Braga, e a equipe da Águas do Rio e do Instituto Aegea, junto ao Tech-Truck, na Praça de Heliópolis Divulgação “De forma lúdica e criativa, o projeto expõe as mazelas pelas quais o planeta está passando no âmbito ambiental. Oferecer esse tipo de conhecimento é eficaz porque se aprende e se diverte ao mesmo tempo. Tenho certeza de que todo mundo vai gostar da exposição. As pessoas podem incluir a mostra no passeio do final de semana que não irão se arrepender. Tudo está muito bonito, bem estruturado e organizado. É gratificante trabalhar numa empresa que se preocupa com o futuro do planeta e que aposta nas futuras gerações. É isso que nos move e nos faz querer ir além”, finalizou.