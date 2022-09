Deputada Daniela do Waguinho defende a manutenção do piso salarial da Enfermagem - Billy Boss/Câmara dos Deputados

Deputada Daniela do Waguinho defende a manutenção do piso salarial da Enfermagem Billy Boss/Câmara dos Deputados

Publicado 05/09/2022 22:42

A deputada federal e candidata à reeleição Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) emitiu nota oficial, nesta segunda-feira (05/09), reafirmando a sua posição a favor do piso salarial da enfermagem. O comunicado ocorre após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendendo a lei.

A mudança foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no início de agosto, após aprovação no Câmara dos Deputados (DF), e definiu como salário mínimo para enfermeiros o valor de R$ 4.750.

“Eu votei a favor da aprovação da lei porque acompanho de perto a luta de toda a classe e sei o quanto é importante essa conquista. Sempre lutei pela saúde do nosso país e vou continuar lutando enquanto me for permitido. Tenho certeza de que tudo será resolvido da melhor forma possível e que os nossos profissionais de saúde terão os seus direitos garantidos”, afirma a deputada Daniela do Waguinho.

O STF entende que alguns estados não tem a capacidade necessária para ofertar o piso determinado, o que poderá acarretar futuras demissões e problemas administrativos. “Acredito que saúde e educação são os pilares de uma sociedade bem-sucedida, essas são bandeiras que eu vou sempre defender”, conclui a deputada.