Crianças levaram frases de reflexão para o desfile do bairro Lote XV - Rafael Barreto / PMBR

Crianças levaram frases de reflexão para o desfile do bairro Lote XVRafael Barreto / PMBR

Publicado 05/09/2022 18:24 | Atualizado 05/09/2022 18:43

Dezesseis unidades escolares desfilaram no centro do bairro Lote XV Rafael Barreto / PMBR

O secretário de Educação, Denis Macedo, entrega certificado de participação à escola Nossa Senhora de Fátima Rafael Barreto / PMBR

Daiane Silva acompanhou o filho Enzo no desfile cívico e destacou a organização Rafael Barreto / PMBR

Alunos levaram para o desfile um pedido de paz para o mundo paz Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A semana já começou cheia de alegria em Belford Roxo. Os desfiles cívicos continuam a todo vapor, nesta segunda-feira (05/09), foi a vez das 15 unidades escolares da rede do bairro Lote XV encantarem a todos na avenida Manoel de Sá. A Semana da Pátria é realizada pela Secretaria de Educação e também já passou pelos bairros Heliópolis e Parque São José, somando 57 escolas e creches que abrilhantaram as avenidas com as cores da bandeira do Brasil e com o tema. Nesta terça-feira (06/09), será a vez do bairro Sargento Roncalli.Durante o desfile, os alunos levaram mensagens como: “Nas asas da imaginação podemos construir nossa cidadania!”, “Plante uma ideia positiva em sua vida. Preserve o meio ambiente e cuide de nosso planeta”, “Toda criança tem direito à alimentação!” – Creche Raimundo Furtado Magalhães; “Lares sadios, crianças felizes” – Creche Professora Maria da Silva Barbosa; “Eu leio... Eu escrevo... Eu sou invencível!” – Escola Arbogasto Medeiros; “Tire seu racismo do caminho, que eu quero passar com a minha cor” – Escola Padre Ramon; “O preconceito é um fardo que confunde o passado. Ameaça o futuro e deixa o presente inacessível” – Escola Casemiro Meirelles; “Pelo meu sangue, pela minha honra. Brasil 200 anos!” - Escola Nossa Senhora de Fátima.Mais uma vez acompanhando o desfile, o secretário de Educação, Denis Macedo, explicou que a equipe trabalha para que tudo dê certo nos desfiles. “Nos anos de 2020 e 2021 não teve desfile devido ao distanciamento social. Mas voltamos com tudo e tem sido uma tradição desde que assumimos em 2017. A Semana da Pátria acontece em vários bairros da cidade e o Lote XV não poderia faltar, principalmente por ser um ano simbólico, os 200 anos da nossa independência. Vamos celebrar, comemorar a nossa democracia e o lema que as crianças trazem para as ruas que diz que a verdadeira independência é ler, escrever e sonhar.Empolgado, o aluno da Creche Professora Maria da Silva Barbosa, Moisés de Oliveira Ramos, 7, anos, representou o prefeito Waguinho, ao lado de sua responsável, que é coordenadora da unidade, Priscila Cavalcante Araújo, 39, que contou que essa é a primeira vez do menino desfilando e que ele ficou se sentindo e adorou representar o prefeito. “O desfile está maravilhoso, principalmente com esse tema gerador, somou ainda mais. Todos estão participando e eu fico feliz de ele estar desfilando e representando o prefeito Waguinho. Essa é uma data muito importante onde podemos expressar os sentimentos em cada faixa etária e as crianças aprendem desde cedo o que é desfile cívico”, explicou Priscila. A Escola Padre Ramon também homenageou o prefeito com o pequeno Davi Soares, 9.Vibrando ao ver as crianças passarem, Daiane Silva, 36, mãe de Enzo e Sophia Silva da Cruz, 5 e 13, da Creche Raimundo Furtado Magalhães e Centro Educacional Líbano Brasileiro, contou que ela sempre desfilou e gosta de incentivar isso em seus filhos. “Está tudo incrível. Por conta da pandemia ficaram dois anos sem desfilar e esse é o primeiro do meu filho. Sempre quis envolver eles na mesma sensação que eu tinha e sem dúvidas é importante eles terem essa noção desde jovens. Esse ano está sendo emocionante, pois é a volta dos desfiles”, destacou Daiane.