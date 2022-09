O acidente aconteceu por volta das 4h22, e segundo informações, ao perder o controle da motocicleta, o jovem bateu fortemente com a cabeça contra a parece - Reprodução

Publicado 08/09/2022 14:07

Belford Roxo - Um jovem motociclista morreu depois de bater a cabeça contra uma parede, na madrugada desta quinta-feira (08/09), ao sofrer um acidente na Avenida Floripes da Rocha, no Centro, em frente à Prefeitura de Belford Roxo.

A identidade da vítima ainda não foi revelada, mas, de acordo com as informações, ele seria morador do bairro São Bernardo, também em Belford Roxo. O acidente aconteceu por volta das 4h22, e segundo informações de populares, ao perder o controle da motocicleta, o jovem bateu fortemente com a cabeça contra a parece, morrendo no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, assim como policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), mas o motociclista já estava morto após o forte impacto.