Exposição artística e itinerante "Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais" levou Mostra Cine ao Ar Livre, de forma gratuita - Divulgação

Publicado 06/09/2022 18:01 | Atualizado 06/09/2022 18:06

Belford Roxo - “Se tivesse filme aqui todos os dias, eu viria sempre. Eu adorei a iniciativa e entendi que não dá para gastar água com bobeira nem poluir o meio ambiente”, avalia Gabrielle Isadora da Cruz Vicente, de 10 anos. Ela foi uma das moradoras de Belford Roxo que conferiu a exposição artística e itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, que levou Mostra Cine ao Ar Livre de forma gratuita à praça de Heliópolis, na última semana.

Além da exibição de filmes com temáticas ambientais, o projeto contou ainda com vídeos de realidade virtual, visualizados a partir de óculos 3D. A cena se iniciava em uma nascente em meio à floresta, e era conduzida por uma perereca chamada Muiraquitã, que embarcava junto ao espectador em uma canoa que percorria o rio. Neste percurso, eram observados vários elementos, como a floresta, a formação dos rios, o ciclo das chuvas, a presença dos povos indígenas e quilombolas, além de problemas ambientais como queimadas e poluição das águas.

Moradores de Belford Roxo conferiram a exposição artística e itinerante "Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais" Divulgação

“O projeto estava inteiramente disposto em um Tech-Truck, caminhão que contava com atividades de realidade virtual, instalações artísticas, além de estrutura para cinema. Assim, a população pode vivenciar experiências imersivas com o intuito de fomentar a preservação ambiental”, avalia a coordenadora de responsabilidade social da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, Marley Lima.