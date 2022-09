A preocupação com o mundo foi um dos destaques do desfile de 7 de Setembro, no Centro - Rafael Barreto / PMBR

“Brasil 200 anos – Ler, escrever e sonhar: A verdadeira independência!”.



A pequena Luzia desfilou pela Escola Municipal Enfermeira Anésia Pinto do Nascimento caracterizada de astronauta Rafael Barreto / PMBR Belford Roxo - Para comemorar os 200 anos da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, a Secretaria de Educação de Belford Roxo finalizou a Semana da Pátria na quarta-feira (07/09), no Centro. Desfilaram 25 escolas e creches, o Polo Cederj, projeto Guarda Mirim, FOPE – Força Patriota Estudantil e os Desbravadores. Os desfiles cívicos aconteceram também nos bairros Heliópolis, Parque São José, Lote XV e Sargento Roncalli, somando 101 unidades escolares que abrilhantaram o tema desse anoAo abrir o último dia de desfile cívico, o secretário de Educação, Denis Macedo, destacou os 200 anos da independência e cumprimentou parabenizando toda a equipe envolvida para que os eventos dessem certo.

“Os alunos se empenharam com emoção, dedicação e inocência demonstrando a beleza em ser brasileiro. Agradeço também ao prefeito Waguinho pela confiança para desenvolvermos esse trabalho em homenagem ao aniversário de nossa nação. É o momento de agradecer e pedir a Deus para que continue abençoando o Brasil”, disse o secretário, ao lado do vereador Matheus Igual a Você, que representou a Câmara Municipal. “Trabalho lindo da Educação e é satisfatório ver os rostos das crianças, pais e profissionais ao desfilarem. Ao nosso redor, Belford Roxo é o único município empenhado nos desfiles”, complementou.Para iniciar o desfile, a Guarda Municipal entrou com seu pelotão seguidos da comissão de frente da Semed e a banda. A primeira Creche a entrar foi a Amor à Criança com o mini prefeito Pedro Lucca, 4 anos, ao lado da professora Sueni Braga, que contou que a preparação foi bem divertida. “Os pais interagiram bastante, assim como todas da creche. O desfile cívico é patriotismo e é muito importante quando a gente cria amor pela pátria, e eu como professora passo isso para os alunos, para terem amor pelo nosso país”, disse. A unidade também ressaltou a importância de ler e escrever com dizeres “Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar”, “Escrever é dar asas à imaginação”.

Se um prefeito é pouco, a Creche São Pedro trouxe dois, os pequenos Pedro Lucas, 4 , e Mattheo Oliveira, 1. Em seguida, a Creche Ana Teresa Ferreira Frasco entrou exaltando o hino municipal com a letra para que todos pudessem ler. A Creche Jorge Pimentel destacou frases como “Educar é contar histórias. Contar histórias é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade”, “Estudar é abrir caminho para um futuro muito melhor!”. Já a Escola Albert Sabin, trouxe a pauta da inclusão para a avenida e os principais personagens da independência do Brasil: Dom Pedro, José Bonifácio e Leopoldina.



A Escola Professor Paris trouxe um bolo para comemorar os 200 anos da independência do Brasil, a constituição e faixas com frases como: “A liberdade se conquista no aprendizado que transforma o mundo”. Muitas crianças desfilaram com o livro do material didático usado nas salas de aula, em destaque um pelotão completo da Escola José Mariano dos Passos. O projeto Árvore dos Sonhos foi lembrado pela Escola Priscila Bouças Villanova. Recentemente inaugurada, a Escola Geovanna Vitória de Barros Firmino também trouxe o mini prefeito Wellington Júnior, 11, que esbanjou simpatia. “Foi muito legal representar o prefeito Waguinho, principalmente pelas coisas que ele faz na cidade. Com o desfile aprendi a ter respeito pela pátria”, disse o menino ao lado da diretora Priscila Silva Firmino. “Estou muito feliz, mas foi um desafio. A preparação foi bem bacana, todos os pais nos ajudaram a estar nesta data muito importante e representar a nossa pátria”, concluiu.



Chegando perto do final do desfile, a Escola Sargento Euclides Alves de Araújo trouxe um mini presidente na figura do aluno Guilherme Rafael Oliveira de Moraes, 10. A Escola Belford Roxo deixou reflexões sobre liberdade, sonhos e sobre o que é ser patriota. Também desfilaram as Escolas Enfermeira Anésia Pinto do Nascimento, Bairro das Graças, Alejandro Fernandes Nunez, Pastor Rubens de Castro, Rudá Iguatemi Villanova, Condessa Infante, Professora Márcia de Brito, Miguel Ângelo Leone, São Francisco de Assis, Yolanda Costa dos Santos, Sebastião Herculano de Mattos, Professora Juliêta Rêgo e os Cieps Casemiro Meirelles e Ministro Gustavo Capanema.

