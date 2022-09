Joice Tavares com a medalha de bronze conquistada no Word Master, no Estados Unidos - Divulgação

Publicado 07/09/2022 17:07 | Atualizado 07/09/2022 17:09



Belford Roxo – A lutadora de Jiu-Jitsu, Joice Tavares Viana, de Belford Roxo, conquistou na última semana, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a medalha de bronze no World Master 2022, realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IFJJF).Joice Tavares integra a Goulart Team, do Mestre Alex, no bairro São Bernardo, de Belford Roxo, e já foi campeã brasileira em 2021 e 2022.“Acredite em você! Você pode chegar onde quiser. Ano que vem tentamos de novo”, destacou a lutadora, que também é professora infantil de Jiu-Jitsu.

