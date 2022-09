A fumaça tomou conta dos corredores do Terminal Rodoviário João Goulart - Divulgação

Publicado 09/09/2022 18:49 | Atualizado 09/09/2022 19:09

Rio - Um incêndio atingiu alguns estabelecimentos do Terminal Rodoviário João Goulart de Niterói, na Região Metropolitana, no fim da tarde desta sexta-feira (9). A fumaça branca que infestou os corredores e pôde ser vista saindo pelas telhas assustou quem transitava pelo local e arredores.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 16h06. Não há informações de vítimas, de como o incêndio começou e quais lojas foram atingidas.



Vídeos que circulam nas redes sociais sugerem que a lanchonete Rei do Mate e a loja Casa do Biscoito, que ficam uma ao lado da outra, tenham sido atingidas. Em um deles, é possível ver uma fumaça escura saindo de dutos de ar de ambas as lojas, além de funcionários da cafeteria colocando diversas caixas de papelão do lado de fora.

Estabelecimentos do Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói, pegam fogo nesta sexta-feira (9).#ODia



