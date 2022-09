Sexta-feira (9) tem dia mais quente do inverno carioca de 2022 - Agência O Dia/Sandro Vox

Publicado 09/09/2022 17:34 | Atualizado 09/09/2022 17:51

Rio - Nem o inverno escapa do calor carioca. O sol firme e o céu limpo desta sexta-feira (9) foram acompanhados da máxima de 38,3ºC na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Marambaia, na Costa Verde. A promessa é de que a temperatura suba ainda mais às 18h, marcando 38,5ºC: a maior temperatura do inverno de 2022. Em janeiro, a mesma estação registrou 39,9ºC no dia 27 de janeiro, a maior temperatura do ano até agora.



A meteorologista Marlene Leal explicou o motivo para temperaturas tão altas na estação que era pra ser a mais fria do ano.

"Nós estamos com uma massa de ar estável, após a passagem daquela frente fria do fim de semana, que caiu muito a temperatura. Essa massa de ar quente está predominando. Houve umidade relativa bem baixa, aviso vermelho na região Centro Oeste do país e o Rio também teve umidade baixa. Isso facilita esse aquecimento de hoje e de amanhã", explicou Marlene, adiantando que o calor não vai ficar por muito tempo: "a frente fria vai chegar de sábado para domingo e a temperatura vai despencar. A queda vai ser bem brusca".



Questionada se é normal esse tempo quente no inverno, a meteorologista afirma que sim. "Estamos em um período quase de transição, chegando próximo da primavera. Então, isso acontece, sim, não tem nenhuma anormalidade. Houve um aumento gradativo [da temperatura] nessas últimas horas, tudo por conta desse sistema frontal - frente fria mais a massa de ar polar - que vai passar pelo litoral. Com certeza esse valor já aconteceu mais alto do que esse de hoje", tranquilizou Marlene.

Confira o tempo para os próximos dias do Rock In Rio



O céu aberto desta sexta-feira (9) está ótimo para os fãs do Rock in Rio que estão ansiosos pelo show da banda de punk rock norte-americana Green Day. Já o público de sábado e domingo não teve a mesma sorte: o fim de semana será de chuva no Rio.

A máxima de 37º C na tarde desta sexta preocupa os presentes no festival como aconteceu ontem. Com a presença de turistas de regiões mais frias do Brasil , as longas filas em busca de hidratação impressionaram logo no início do evento nesta quinta-feira.

O sábado (10) também começa com forte calor, mas haverá um aumento de nuvens e a diminuição da temperatura ainda na parte da tarde. De qualquer forma, a máxima será de 35º C por volta de 10h. À noite, o público do Rock in Rio pode esperar pancadas de chuva, assim como também aconteceu no último sábado, durante o show do rapper americano Post Malone.

A temperatura cai ainda mais no domingo (11), tendo uma máxima de 22º C e a mínima de 16º C. O dia também será marcado pelo céu nublado e o tempo chuvoso a todo momento.



O início da próxima semana também não será diferente no Rio. Segunda e terça-feira continuarão sob chuva, ainda que de menor intensidade. Além disso, o clima esquenta no estado, atingindo a máxima de 26º C no primeiro dia e 30º C no segundo.