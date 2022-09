Lohan Pinheiro foi morto com dois tiros pelas costas, e ainda conseguiu guiar moto até em casa para pedir socorro - Reprodução

Lohan Pinheiro foi morto com dois tiros pelas costas, e ainda conseguiu guiar moto até em casa para pedir socorroReprodução

Publicado 09/09/2022 17:14 | Atualizado 09/09/2022 18:07

Rio - O policial militar Renan Leite Santos se apresentou, na tarde desta sexta-feira (9), no 20º BPM (Mesquita), após o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expedir um mandado de prisão temporário contra ele . Segundo a própria corporação, o PM atirou e matou o mecânico Ronan Silva Pinheiro , mais conhecido como Lohan, no domingo (4). O delegado Willians Batista de Souza, titular da 58ª DP (Posse) e responsável pelas investigações do crime, informou que o preso está sendo levado para a distrital para que a prisão seja formalizada.