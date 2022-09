Manifestantes incendiaram um ônibus como forma de protesto no centro do bairo - Reprodução

Publicado 06/09/2022 20:51 | Atualizado 06/09/2022 21:54

Rio – A polícia Civil investiga a morte do mecânico Lohan Pinheiro. O jovem levou dois tiros nas costas por um policial militar em frente a sua casa, na Estrada da Santa Bárbara, em Miguel Couto, Nova Iguaçu. Moradores da região fizeram, na tarde desta terça-feira (6), um protesto após a confirmação do mecânico, onde se iniciou em frente a casa de Lohan, e se estendeu até o Centro do bairro, onde um ônibus foi incendiados.

Nas redes sociais, circulam diversos vídeos das manifestações por todo o bairro, onde é possível diversas ruas interditadas desde pneus queimados até pedaços de madeira no meio da rua. Moradores alertaram para, se possível, evitar a região.



Segundo relatos, o caso aconteceu no último domingo (4). Lohan estava em uma festa de rua quando teria entrado em uma discussão com um policial militar de folga. Após a festa, ao voltar para casa com mais dois amigos, o policial teria o seguido até sua casa, onde disparou duas vezes pelas costas do jovem e de seus amigos.

O Hospital da Posse confirmou a entrada de Lohan e mais dois homens no domingo (4): Wanderson Patrick dos Santos, de 27, que está em estado grave, e Geovane de Carvalho, de 32, baleado na mão e que já teve alta.



Em nota, a Polícia Militar confirmou que o mecânico e seus amigos foram baleados pelo agente. Entretanto, a corporação alega o policial teria reagido a uma tentativa de assalto por três homens, que foram socorridos ao hospital. Ainda de acordo com a PM, toda a investigação do caso está a cargo da Polícia Civil.

Procurada, a Polícia Civil não respondeu até o momento.

Veja nota da Polícia Militar

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na tarde desta terça-feira (06/09), policiais militares do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para checar informações de que populares tentaram invadir a residência de familiares de um policial militar. A invasão seria em retaliação a morte de um homem que, segundo o policial militar, seria um dos criminosos que teriam participado de uma tentativa de assalto contra o mesmo, no último domingo (04).

Na suposta tentativa de assalto, três homens ficaram feridos, sendo socorridos ao hospital. De acordo com o comando da unidade, após a tentativa de invasão a casa do agente, um grupo de pessoas tentou iniciar uma manifestação na Rua Abreu Filho, em Miguel Couto, Nova Iguaçu. A situação foi estabilizada pelos agentes e o policiamento reforçado na região.

* Matéria segue em atualização