Incêndio atinge prédio no Leblon nesta terça-feira (6) - Reprodução

Incêndio atinge prédio no Leblon nesta terça-feira (6)Reprodução

Publicado 06/09/2022 21:14 | Atualizado 06/09/2022 21:57

Rio – Um apartamento no Leblon, na Zona Sul, pegou fogo na noite desta terça-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

fotogaleria

O 25º GBM (Gávea) foi acionado às 19h19 para controlar o incêndio que começou isolado em um apartamento no 3º andar do prédio localizado na Avenida Ataulfo de Paiva, número 1022.

Houve reforço com militares do 1º GBM (Humaitá). No momento, os bombeiros estão fazendo o rescaldo no local. O prédio foi totalmente evacuado.