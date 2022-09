Jorge Amilton foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina) - Divulgação

Publicado 06/09/2022 19:52

Rio - Um homem identificado como Jorge Amilton da Silva Barreto foi preso, nesta terça-feira (6), por tentativa de feminicídio nesta terça-feira (6) em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Ele é suspeito de esfaquear a ex-mulher e cortar o rosto e o pescoço da moça com pedaços de vidro. De acordo com a Polícia Civil, a vítima passa bem e segue se recuperando das graves lesões sofridas.

As investigações realizadas por agentes da 38ª DP (Brás de Pina) apontam que Jorge chegou em casa alcoolizado e iniciou uma discussão com a mulher. Logo depois, ele pegou uma faca e a esfaqueou na altura dos pulmões. Em seguida, quebrou um copo de vidro e cortou a moça no rosto e no pescoço.

Gravemente ferida, a vítima gritou por socorro. Com isso, alguns vizinhos foram até o local e o agressor fugiu. Até o momento, os agentes acreditam que o crime foi motivado por ciúmes.

Dessa maneira, o mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta terça-feira. Jorge foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.