Concessionária estima que cerca de 700 mil veículos passem pela Linha Amarela nos próximos cinco diasReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/09/2022 18:58

Rio - Cerca de 700 mil veículos devem passar pela Praça do Pedágio da Linha Amarela entre os dias 7 e 11 de setembro. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, a movimentação do trânsito aumenta por conta do feriado nesta quarta-feira e deve manter o grande fluxo entre quinta e domingo por causa do Rock in Rio.

De acordo com a Lamsa, mais de 130 mil veículos devem passar pela Praça do Pedágio no dia 7 de setembro, 150 mil na quinta-feira, e 151 mil na sexta-feira. Já no sábado são esperados mais de 142 mil usuários e, no domingo, 122 mil. Com a previsão de aumento no tráfego, os serviços médicos e mecânicos serão reforçados em alguns trechos e a comunicação com motoristas e motociclistas será intensificada.

Por conta dos eventos de grande porte, a Prefeitura do Rio se preocupa com o trânsito nas zonas Sul e Oeste. Na quarta-feira, haverá um esquema especial de trânsito em Copacabana, onde acontece o ato militar em celebração ao Bicentenário da República. Também é esperada uma 'motociata' partindo do Aterro do Flamengo em direção ao evento militar.

Os dias de Rock in Rio também preocupam, principalmente na quinta e sexta-feira. De acordo com a CET-Rio, a Avenida Abelardo Bueno, que é fechada durante o festival, recebe 78 mil veículos por dia. Com isso, estima-se que o escoamento possa causar transtornos nas avenidas Ayrton Senna, Salvador Allende e Américas, como ocorreu na última sexta-feira.

Outras principais vias do estado têm previsão de fluxo dentro do padrão. Isso porque o feriado acontece em uma dia isolado na semana. Além disso, é esperado que a movimentação do Rock in Rio fique concentrada na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Ecoponte, a Ponte Rio-Niterói estima receber 150 mil veículos por dia, quantidade considerada normal no dia a dia. A CCR ViaLagos, que administra a Via Lagos, também tem a expectativa de que não haja um aumento do tráfego.