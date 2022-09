Prefeito Eduardo Paes explicou sobre o plano operacional que será realizado entre os dias 7 e 11 de setembro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/09/2022 16:35

Rio - A Prefeitura do Rio organizou uma coletiva, na tarde desta terça-feira (6), para apresentar o plano operacional de trânsito dos próximos dias. Com seis eventos de grande porte entre 7 e 11 de setembro, o prefeito Eduardo Paes explicou a preocupação com os impactos que serão causados na cidade e comentou sobre o engarrafamento da última sexta-feira.

"Teremos cinco dias em uma cidade que está acostumada a receber visitantes e realizar grandes eventos, mas são dias de muita movimentação. Na quarta, as manifestações oficial e política do 7 de setembro, em Copacabana, e depois os quatro dias de Rock in Rio. Queremos alertar para que as pessoas se mobilizem, fiquem atentas, organizem seu dia, principalmente quem estará pela Zona Sul e Barra da Tijuca", disse Paes.

O principal ponto abordado foi a realização do Rock in Rio nesta quinta e sexta-feira, com estimativa de 100 mil pessoas presentes. O prefeito ressaltou que será um "dia de trabalho normal", podendo acarretar o 'trânsito monstruoso' da última sexta-feira, quando houve 165 km de congestionamento na cidade por volta das 19h.

"Tivemos um trânsito monstruoso na sexta-feira. Não custa lembrar que vamos viver, em dois dias dessa semana, situações bem parecidas com aquela. Cidade funcionando, dia de trabalho normal, horário de volta de trabalho com muitas pessoas chegando. A região da Barra da Tijuca vai estar, na quinta e na sexta-feira, vivendo uma pressão e estresse muito maior do que o normal", comentou.

O presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis, também comentou sobre o problema causado na região. Ele explicou que a Avenida Abelardo Bueno movimenta 78 mil veículos por dia. Por isso, o fechamento da via para a realização do Rock in Rio causa o transtorno visto no primeiro dia do festival.

"Não conseguimos comunicar na medida suficiente à população, que não modificou suas rotinas. Na hora que fechamos a Abelardo Bueno, se não reduzirmos a quantidade de veículo circulando, colocamos os 78mil veículos da Salvador Allende na Ayrton Senna e na Américas, que já estão sobrecarregadas. A conta não fecha. Existe uma grande preocupação para conseguir evitar a circulação ao máximo possível, reduzir para quem não tiver viagem essencial", afirmou Dinis.

Já nesta quarta-feira (7), são esperados eventos de grande impacto. Na parte da tarde, acontecerá o ato militar em comemoração ao Bicentenário da Independência em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Também é esperada uma 'motociata' organizada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro partindo de Aterro do Flamengo em direção ao ato oficial.

"Temos uma espécie de convocação política democrática para os apoiadores do presidente para que eles estejam em Copacabana também se manifestando. A Prefeitura do Rio vai respeitar as manifestações políticas. Queremos minimizar os impactos e trazer segurança para as pessoas que estão se manifestando, mas temos notícias de que vários trios elétricos estão se programando para ir em Copacabana. Também se organiza uma motociata de apoiadores do presidente Bolsonaro saindo do aterro em direção a Copacabana, impactando a Zona Sul", disse o prefeito.

Além disso, na parte da noite do mesmo dia, acontece o jogo entre Flamengo e Vélez Sarsfield pela Copa Libertadores. O trânsito na região do estádio Maracanã também sofrerá com mudanças para a organização da chegada dos torcedores.

O fim de semana da Rock in Rio é visto com otimismo. Durante a coletiva, o prefeito afirmou que a circulação no último domingo foi vista como 'próxima do ideal'. Com isso, destacou a necessidade do uso do transporte coletivo para quem vai ao evento.

"A ideia é chamar atenção da população para que não insista na utilização de veículos individuais

em direção ao Parque Olímpico. O serviço de ônibus está funcionando muito bem. As pessoas podem ir

de metrô até a estação Jardim Oceânico e pegar o Rock Express. Ir para o terminal Alvorada, pegar

o Rock Express e vão chegar no Parque Olímpico. Com mais rapidez, mais agilidade e mais conforto", concluiu.

Bicentenário da Independência - Quarta-feira (7)



Para o evento do dia 7 de setembro, em Copacabana, o esquema especial de trânsito contará com monitoramento das câmeras do Centro de Operações do Rio. A CET-Rio atuará com 74 agentes, nove veículos operacionais, 15 motocicletas, quatro reboques, além de disponibilizar seis painéis informativos.

Não haverá a implantação da pista reversível na Avenida Atlântica e diversas vias do bairro terão proibição de estacionamento.



A partir das 13h está prevista a realização de uma motociata de motivação política. Ela terá início na altura do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, na pista da praia do Flamengo, e seguirá pela Enseada de Botafogo, Avenida Princesa Isabel e Avenida Atlântica (pista dos prédios). As áreas de lazer no Aterro e em Copacabana não serão utilizadas para o deslocamento.

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) atuará nos eventos com suas coordenadorias, Rio+Seguro Copacabana e Guarda Municipal.

Flamengo x Velez Sarsfield - Quarta-feira (7)

Para o jogo do Flamengo contra o Vélez Sarsfield, às 21h30, no Maracanã, pela Copa Libertadores, a CET-Rio atuará com 60 agentes, oito veículos operacionais, 14 motocicletas, três reboques, além de disponibilizar dez painéis informativos. Diversas vias no entorno do estádio serão interditadas.

O acesso de veículos de moradores do entorno imediato ao Maracanã (ruas Prof. Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário) será feito, exclusivamente, pela Av. Paula Sousa e a Rua Prof. Eurico Rabelo, mediante apresentação de comprovante de residência.

Rock in Rio - de quinta-feira (8) a domingo (11)

Para a última semana do festival no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, a Prefeitura do Rio informou que seguirá com seu plano operacional integrado por 26 órgãos do município, com planejamento de transportes, interdições de vias e limpeza urbana.



O esquema especial de trânsito contará com 230 agentes da CET-Rio, 27 veículos operacionais, 35 motocicletas, 17 reboques, além de 23 painéis informativos. Não haverá estacionamento no entorno da Cidade do Rock. A Prefeitura recomenda a utilização de rotas e horários alternativos para deslocamentos na região. Todo o entorno do evento terá circulação restrita.

De acordo com a prefeitura, a principal forma de chegar ao festival é o Rock Express, que utiliza a calha do BRT e é de responsabilidade dos organizadores do Rock in Rio. A compra pode ser feita no site transporterockexpress.com.br , e o embarque ocorre no terminal Alvorada e na estação do metrô Jardim Oceânico. O transporte será de 13h às 5h da manhã , com saídas de 10 em 10 minutos. O valor da passagem de ida e volta será de R$ 22.

O BRT não fará o transporte até o Rock in Rio. Mais de 150 mil pessoas utilizaram o Rock Express no primeiro fim de semana.

Com a interdição da Avenida Abelardo Bueno, a Avenida Salvador Allende, Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas dividem os 78 mil veículos/dia da via. Além disso, as obras da Transoeste na Avenida das Américas também impactam no trânsito na região.

Nos pontos de bloqueios, apenas moradores credenciados previamente por meio das Subprefeituras da Barra e de Jacarepaguá, veículos oficiais e o BRT terão permissão para passar. Devido ao grande número de pedestres na área bloqueada, os moradores devem evitar circular de carro, sempre que possível. Nos dias de evento estará proibido o estacionamento, além dos locais já regulamentados, em diversas vias da região. Como isso, a prefeitura recomenda que o público utilize o transporte público.



A Seop atuará no Rock in Rio com suas coordenadorias, Subsecretaria de Operações, Guarda Municipal, BRT Seguro, entre outras.

Transferência de ingresso do Rock in Rio



Pela primeira vez no Rock in Rio, os ingressos serão apenas digitais. Com isso, é preciso que o download seja feito no celular pelo site do ingresso.com . Para transferir o ingresso outra pessoa, é necessário seguir esse passo a passo no mesmo site:

1- O comprador deve inserir e confirmar o e-mail da pessoa que vai receber o ingresso.



2- Um código será gerado. Envie ele para a pessoa que vai utilizá-lo.



3- Essa pessoa, entrando na conta da ingresso.com, informa o código para completar o recebimento do ingresso.



4- Na sequência, o ingresso poderá ser registrado no nome de quem ira utilizá-lo.



Atenção:



- O ingresso não poderá ser transferido no dia do show. Ou seja, o comprador só pode transferir o ingresso até às 23h59 do dia anterior ao show.



- Quem está recebendo o ingresso tem 24h para aceitar a transferência. O ingresso recebido não pode ser repassado. Só é possível aceitá-lo ou devolvê-lo ao comprador inicial.



- O ingresso só pode ser baixado uma única vez. Ou seja, se pretende transferir para outra pessoa, não faça o download no celular.