Covid-19Reprodução

Publicado 06/09/2022 17:35

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (6), 1.479 novos casos nas últimas 24 horas e registrou 34 mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.497.915 casos confirmados e 75.527 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 17%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,03%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Rio registra apenas dez pessoas internadas por Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou, nesta segunda-feira (5), dez pessoas internadas por complicações da covid-19 , sendo cinco na enfermaria e cinco na Unidade Intensiva de Tratamento (UTI) na cidade do Rio. Os dados foram atualizados nesta terça-feira (6), às 15h30. Além disso, não há pessoas aguardando vaga em leitos. A SMS não deu detalhes sobre o esquema vacinal dessas pessoas. Os números representam os menores registrados desde o agravamento da pandemia, no início de 2021.

Em dezembro do ano passado, no dia 24, 11 pessoas estavam internadas. De lá pra cá, 2022 tem mostrado com frequência números cada vez mais baixos, que variam entre sete, como no dia 22 de abril, e dez pessoas internadas, mais recentemente, nesta segunda. Ao total, são catorze datas em 2022 que mostram dez ou menos pessoas internadas. Os dados também são do EpiRio.

A sobrecarga dos hospitais do município aconteceu em abril do ano passado, quando quase 1.500 pessoas estavam hospitalizadas com covid-19.