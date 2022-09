Secretaria de Estado de Administração Penitenciária inicia atendimento às famílias para a realização de visita íntima - Divulgação / Seap

Publicado 06/09/2022 16:41

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou, nesta segunda-feira (05), as entrevistas para o processo de concessão de visita íntima às famílias dos presos do sistema carcerário.

No pólo de atendimento de Gericinó e de Neves, em São Gonçalo, as assistentes sociais da secretaria realizaram 40 atendimentos durante o dia. Já nesta terça-feira (06), mais 20 famílias foram recebidas no pólo de atendimento da Frei Caneca, no Estácio.

A iniciativa se deu após a publicação da nova resolução sobre a visita íntima, já com o sistema de agendamento pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran) e inserção do processo no Sistema Eletrônico de Informação (Sei), proporcionando mais transparência e segurança na tramitação dos documentos. Em setembro, 250 atendimentos serão efetuados.