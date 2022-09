Varíola dos macacos ultrapassa os 50 mil casos no mundo - Science Photo Library

Varíola dos macacos ultrapassa os 50 mil casos no mundoScience Photo Library

Publicado 06/09/2022 16:27

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou que, até esta terça-feira (6), foram confirmados 794 casos e um óbito pela varíola dos macacos (monkeypox) no Rio de Janeiro. Além disso, são 88 pacientes são tratados como casos prováveis, ou seja, estão com exame inconclusivo ou não coletado. Outros 1.134 casos foram descartados e 469 estão em investigação. Em todo o estado são 2.485 casos notificados. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) e foram atualizados às 16h.

Dos casos confirmados, 92,8% são pessoas do sexo masculino, 737, e 7,2% de mulheres, 57. A predominância dos casos, 563, está na faixa etária dos 20 aos 39 anos.

A Região Metropolitana I segue com o maior número de casos, 659. A Região Metropolitana II registrou 94, a Baixada Litorânea, nove, a Serrana, cinco, a Região Médio Paraíba, seis, a Região Norte, três, e a Noroeste, dois.

Primeiro caso de varíola dos macacos em prisão do Rio

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que uma mulher privada de liberdade testou positivo para varíola dos macacos (monkeypox). A paciente foi isolada e está recebendo medicação. A identidade da mulher e a Unidade Penal não foram divulgadas.

De acordo com a secretaria, equipes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) realizaram ação de rastreio e busca nas celas e identificaram outros seis casos suspeitos.

Os protocolos de vigilância sanitária foram ativados e todo o coletivo e servidores da Unidade Prisional receberam orientações quanto às medidas preventivas.

A Seap reforçou que os casos suspeitos e confirmados estão sendo acompanhados pela equipe da PNAISP, que por sua vez está recebendo todo suporte da direção da unidade prisional para melhor condução do cuidado em nível assistencial e de vigilância.

Primeira morte confirmada

O estado do Rio de Janeiro confirmou, no dia 29, a primeira morte pela varíola dos macacos. O paciente, um homem de 33 anos, estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, ele apresentava baixa imunidade e comorbidades que agravaram o quadro da doença. O paciente apresentou complicações e teve de ser transferido para a UTI no dia 19.