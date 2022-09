Policiais militares vão reforçar policiamento nos eventos e manifestações durante o feriado - Divulgação/Pmerj

Policiais militares vão reforçar policiamento nos eventos e manifestações durante o feriadoDivulgação/Pmerj

Publicado 06/09/2022 14:16 | Atualizado 06/09/2022 16:32

Rio - Neste feriado de 7 de setembro, que marca o bicentenário da Independência do Brasil, o policiamento será reforçado em todo o Rio de Janeiro. A quarta-feira vai contar com diversas atividades em celebração à data. Faltando menos de um mês para as eleições, o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença no evento realizado pelas Forças Armadas no Forte de Copacabana, na Zona Sul.

Na capital, um planejamento foi montado especialmente para garantir a segurança dos participantes de uma série de eventos programados para o dia, inclusive para possíveis manifestações políticas marcadas para o decorrer do dia.

De acordo com a Polícia Militar, 1.855 serão mobilizados para garantir a segurança durante o dia em todo o Estado. O planejamento, elaborado pela equipe da Subsecretaria de Gestão Operacional, contempla a segurança dos eventos do Dia da Independência e a movimentação na orla das cidades litorâneas, conforme está previsto na Operação Verão.

O planejamento ainda prevê reforço no policiamento à noite, para o jogo entre Flamengo e Velez Sarsfield, no Maracanã, pela semifinal da Taça Libertadores das Américas. Serão empregados para esta partida de futebol 600 policiais militares, entre o efetivo do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) e tropas de reforço.

Além do reforço da tropa e de viaturas, serão empregadas aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM), transmitindo imagens em tempo real; tropas do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Haverá ainda policiamento ostensivo em vias expressas e principais corredores viários com equipes do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e dos grupamentos de motocicletas do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e Grupamento Tático de Motociclistas (GTM). Três equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) acompanharão a manifestação marítima com motos aquáticas prevista para a manhã desta quarta.

Já a Civil informou que haverá reforço de efetivo de agentes nas delegacias das áreas onde vão ocorrer os eventos a as manifestações.

A Guarda Municipal foi procurada, mas não respondeu se irá aumentar o efetivo durante o feriado até a publicação desta matéria.