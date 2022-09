No dia 7 de setembro, a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação em Copacabana - FAB/divulgação

Publicado 06/09/2022 13:42

Rio - Nesta quarta-feira, 7 de setembro, o Brasil completa seus 200 anos de Independência e, para comemorar a data tão especial, o Rio vai ter uma intensa programação de eventos militares e da sociedade civil. Em Copacabana, na Zona Sul, as Forças Armadas vão promover um desfile durante à tarde, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença.



As celebrações tiveram início nesta terça-feira (6), com um desfile Cívico-Militar da Vila Militar, na Zona Oeste, com a presença de alunos de escolas públicas e privadas, além de tropas militares.



Na manhã desta quarta (7), vai acontecer uma Parada Naval, com a participação de navios da Marinha do Brasil e de países amigos, que vão partir das águas do Recreio, na Zona Oeste, em direção à Baía de Guanabara, a partir das 9h. Desde as 8h, o 31º Grupo de Artilharia de Campanha, no Forte de Copacabana, vai fazer, de hora em hora, uma salva de tiros de artilharia.



Também durante a manhã, as bandas militares do Comando Militar do Leste (CML) vão se apresentar, a partir das 9h, na Praça General Tibúrcio (Urca), Parque do Flamengo, Parque dos Patins (Lagoa) e Parque de Madureira. A partir de meio-dia, elas também irão se apresentar no Jardim do Méier e Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão.



Durante a tarde, os militares realizam um tributo cívico-militar ao Bicentenário da Independência no Forte Copacabana, entre 13h e 15h, com entrada gratuita. O evento vai contar com apresentações musicais de bandas do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar, além de uma demonstração aérea da Esquadrilha CEU.

Ao final da festividade, após a chegada do presidente Jair Bolsonaro, a programação segue com uma apresentação da banda marcial dos Fuzileiros Navais, seguida de uma demonstração de salto de paraquedistas das equipes "Cometas", do Exército, e "Falcões", da Força Aérea. Um pouco mais tarde, por volta das 15h30, a Esquadrilha da Fumaça vai fazer um show aéreo.



Fechando o evento, às 16h, ocorre uma Salva de Gala de 21 tiros, disparada pela frota da Marinha e respondida pela Artilharia de Campanha do Exército. Ainda na quinta, ocorre um segundo desfile cívico-militar, mas desta vez na Avenida Amaral Peixoto, em Niterói, às 17h.



O Forte, localizado na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Rainha Elizabeth, ficará aberto na quinta (8) e na sexta-feira (9), com visitação gratuita para o museu histórico e todas as suas dependências.



A Prefeitura do Rio montou um palanque especial para o 7 de setembro na Praia de Copacabana, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, e, por conta disso, especialmente neste ano não ocorre a tradicional Parada Militar no Centro, em frente ao Palácio Duque de Caxias.

Bicentenário cultural



Entrando nas comemorações culturais, o Festival Independências, que será comemorado no Palacete Princesa Isabel, marca o início da Semana de Santa Cruz, nesta quarta, às 10h, com a caminhada cultural descubra Santa Cruz, exaltando o mais novo Bairro Imperial do Rio. O evento vai mostrar as independências culturais e também tem como objetivo ajudar empreendedores locais. No início da tarde, será promovido um almoço e, depois, uma oficina de dança mineiro-pau.



Às 18h, acontece o jongo com Sementes D'Africa (Barra do Piraí) e São Pedro e São Paulo (Santa Cruz). A festividade vai contar com programações variadas no decorrer da semana, até o dia 14 de setembro, quando se encerram as comemorações.



Já em Petrópolis, o espetáculo "A Música da Independência" estreia nesta quarta no Museu Imperial, em duas sessões: às 16h e às 17h. Na peça, obras de Dom Pedro I e de compositores de seu tempo serão apresentadas por Rosana Lanzelotte, que vai estar caracterizada como a imperatriz Leopoldina.

"Todas as obras conhecidas de D. Pedro I foram resgatadas e editadas pelo Musica Brasilis e estão disponíveis no nosso portal. Assim, músicos do Brasil e do mundo poderão apresentá-las neste ano de celebração", revela Rosana Lanzelotte, musicista, criadora do portal Musica Brasilis e idealizadora da iniciativa.



A turnê conta com quatro espetáculos cênico-musicais que vão unir a música clássica e o teatro em torno da criação musical do período histórico. No Rio, a peça será apresentada na quinta-feira (8), no Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, às 19h. Na próxima semana, no dia 15, será a vez do Teatro Ipanema receber o espetáculo, às 20h, e, para o encerramento da turnê, será realizada uma apresentação no Centro Cultural Profª Dyla Sylvia de Sá, na Praça Seca, no dia 16 de setembro, às 15h.



No bairro São Cristóvão, o projeto cultural "Primeira Imperatriz e Primeiro Imperador do Brasil: Uma homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil" inaugura uma exposição nesta quarta, às 11h, na Rua Almirante Baltazar, rua de acesso à Quinta da Boa Vista.



A exposição, que será feita em um muro a céu aberto, visa entrelaçar as comemorações dos 200 anos de Independência do Brasil ao estudo história através das artes plásticas e visuais, por meio do resgate de fatos reais das regiões que tiveram importância para a Proclamação da Independência, com pinturas históricas.



"A ideia é que nossa arte seja um ponto a mais para contar a história que muitas pessoas não conhecem, possibilitando que os frequentadores da Quinta da Boa Vista tenham acesso e comecem, desde o lado de foram, a compartilhar a história do Paço, resgatando, em especial, a importância da figura feminina no processo de Indepência", disse Marcelo Neves, fundados da Assossiação de Danças e Demais Culturas (Adaquerj Cultural).

Além disso, o projeto "Música no Museu" vai realizar uma programação especial em homenagem aos 200 anos da Independência do Brasil com concertos gratuitos no Rio, em Viena e em três cidades de Portugal. Na quarta, a partir das 12h30, acontece o Sarau da Independência, no CCBB, no Centro da cidade.



Já na quinta, ocorre o Hino da Independência e os clássicos populares brasileiros, no Centro Cultura da Justiça Federal, também no Centro, às 13h. Na sexta, o show fica por conta de um trio formado por oboé, fagote e piano, que se apresenta no Museu da Justiça, no Centro do Rio, às 12h30. A programação completa do mês pode ser encontrada no site do projeto.