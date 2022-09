A ação ocorre após investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). - Divulgação

Publicado 06/09/2022 16:35

Rio- A Polícia Civil realiza uma força-tarefa para reprimir e prevenir o comércio clandestino e receptação de materiais metálicos em ferros-velhos, nesta terça-feira (6), no Centro do Rio. De acordo com as investigações, os estabelecimentos comerciais são possíveis fornecedores de grandes recicladoras, sendo os primeiros a adquirirem os materiais roubados das empresas de prestação de serviço público, e estão situados em áreas de incidência desses crimes.

Os policiais também estão verificando a regularidade e observando as normas ambientais cumpridas ou não por estes estabelecimentos, assim como a existência de outros tipos de irregularidades.

A ação também visa orientar os proprietários dos ferros-velhos e recicladoras fiscalizadas a respeito da Resolução nº 365 de 2022, da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), que regulamentou a concessão de Registro de Autorização de Funcionamento (RAF) dos estabelecimentos que atuam nesse segmento, em acordo com a Lei 9.169/2021.

A operação ocorre após investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com o apoio da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e por meio de informações do Disque-Denúncia.