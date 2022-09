Durante a ação, PMs apreenderam duas pistolas, carregadores, uma granada, quatro celulares e drogas - Divulgação

Durante a ação, PMs apreenderam duas pistolas, carregadores, uma granada, quatro celulares e drogasDivulgação

Publicado 06/09/2022 12:55 | Atualizado 06/09/2022 15:17

Rio - Policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) e do 32º BPM (Macaé) prenderam, na madrugada desta terça-feira (6), quatro homens no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Eles são suspeitos de pertencer ao tráfico de drogas da Comunidade do Arroz, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea.

Os agentes receberam informações a respeito de uma residência utilizada como esconderijo dos suspeitos na Rua Aroeira, em Cabo Frio. Ao chegar no local, a equipe foi recebida com disparos e revidou a agressão, dando início a um confronto.



Um dos suspeitos foi encontrado caído no chão com uma pistola após a troca de tiros. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, onde recebeu atendimento médico e preso sob custódia.

Durante a ação, a Polícia apreendeu duas pistolas calibre ponto 40, três carregadores de pistola, 30 munições, uma granada, 13 pedaços de maconha e quatro celulares.



A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio).