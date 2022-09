Cerca de 16 obras de arte avaliadas em R$ 725 milhões foram roubados da vítima - Divulgação

Publicado 06/09/2022 12:26 | Atualizado 06/09/2022 15:20

Rio - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus para Sabine Coll Boghice, presa por aplicar um golpe milionário contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos. O pedido feito pela defesa se estendeu também para Rosa Stanesco Nicolau e Gabriel Nicolau Traslavin, envolvidos no crime, que causou um prejuízo de R$ 725 milhões à viúva de um dos maiores colecionadores e negociadores de arte do Brasil. Além deles, Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletic e Slavko Vuletic também foram presosNo pedido feito ao STJ, a defesa havia requerido que as prisões de Sabine e Gabriel fossem revogadas e que Rosa fosse cumprisse prisão domiciliar. Os advogados alegaram que houve constrangimento ilegal por conta da ausência de "requisitos para a prisão temporária decreta". Entretanto, o ministro Jesuíno Rissato entendeu que a medida foi baseada em "detalhada exposição" de elementos."A decretação da prisão temporária contra a qual se insurgem os impetrantes, foi proferida em decisão concretamente fundamentada, com a detalhada exposição dos elementos de convicção que levaram a magistrada a se convencer da necessidade da segregação cautelar para assegurar a completa apuração dos fatos que são objeto da investigação policial em curso", escreveu o ministro na decisão.Na última sexta-feira (2), a Polícia Civil indiciou Sabine e os outros quatro envolvidos no golpe, pela prática de cárcere privado, associação criminosa, estelionato, roubo e extorsão. A filha da idosa, Gabriel Nicolau e Rosa foram presos no dia 10 de agosto, em Ipanema, na Zona Sul, durante uma operação que investigava o crime contra a viúva. Já Diana Rosa e Slavko foram encontrados no último dia 16, em Saquarema, na Região dos Lagos. Todos cumprem prisão temporária.