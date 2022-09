Cerca de 16 obras de arte avaliadas em R$ 725 milhões foram roubados da vítima - Divulgação

Cerca de 16 obras de arte avaliadas em R$ 725 milhões foram roubados da vítima Divulgação

Publicado 02/09/2022 11:46 | Atualizado 02/09/2022 13:50





A vítima é viúva de um dos maiores colecionadores de arte do país. Ela foi mantida em cárcere privado durante um ano e teve 16 quadros roubados que estão avaliados em R$ 725 milhões. O grupo iniciou o golpe oferecendo tratamento espiritual para Sabine, alegando que ela estava doente, em troca de dinheiro. Rio- A Polícia Civil indiciou Sabine Coll Boghici, de 49 anos, acusada de dar um golpe milionário em obras de arte, joias e dinheiro na própria mãe, uma idosa de 82 anos . De acordo com o delegado Gilberto da Cruz Ribeiro, da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de Terceira Idade (Deapti), outras quatro pessoas também foram indiciadas pela prática de cárcere privado, associação criminosa, estelionato, roubo e extorsão.A vítima é viúva de um dos maiores colecionadores de arte do país. Ela foi mantida em cárcere privado durante um ano e teve 16 quadros roubados que estão avaliados em R$ 725 milhões. O grupo iniciou o golpe oferecendo tratamento espiritual para Sabine, alegando que ela estava doente, em troca de dinheiro.

O delegado também solicitou prisão preventiva para os indiciados: Rosa Stanesco Nicolau, companheira de Sabine, que foi apresentada à vítima como a "Mãe Valéria de Oxóssi"; Diana Rosa Aparecida Stanesco Vulet, meia-irmã de Rosa, foi a primeira pessoa a abordar a viúva no golpe. Ela se apresentou como vidente e disse que a filha da vítima teria um "mal incurável"; Slavko Vuletic, identificado como pai de Diana e padrasto da Rosa, teria recebido em sua conta a quantia de R$ 37 mil da idosa. O pagamento foi feito em uma dessas chantagens psicológicas praticadas contra a vítima; e Gabriel Nocolau Traslaviña Hafliger, filho de Rosa, uma das pessoas que ameaçou a viúva e recebeu cerca de R$ 4 milhões em sua conta.



A sexta participante do golpe que também foi presa, Jacqueline Stanescos, prima de Rosa e Diana, foi indiciada apenas por estelionato e não teve a prisão preventiva solicitada. De acordo com as investigações, ela foi a segunda vidente contratada pela filha da vítima para convencer a viúva de que a filha corria risco de morte. Ela seria a segunda opinião sugerida à idosa para afastar suspeitas.

A filha da idosa, Gabriel Nicolau, Jacqueline Stanescos e Rosa Stanesco Nicolau, foram presas no dia 10 de agosto, em Ipanema, na Zona Sul, durante a "Operação Sol Poente" da Polícia Civil que investigava o crime contra a idosa. Enquanto, Diana Rosa Stanesco e Slavko Vuletic, foram encontrados uma semana depois em Saquarema, na Região dos Lagos. Todos cumprem prisão temporária.



Ainda segundo o delegado, ele aguarda a chegada do depoimento do galerista Ricardo Camargo, que comprou cinco quadros de Sabine, que foram roubados de sua mãe.



“Mandei uma carta precatória para São Paulo, pedindo o depoimento dele. Até onde sei, já foi ouvido, mas não recebi de volta ainda”, explicou.



O golpe



A vítima teve o primeiro contato com a falsa vidente em janeiro de 2020, após sair de um banco em Copacabana, na Zona Sul. De acordo com as investigações, Sabine teria passado informações para as videntes antes da primeira abordagem feita por elas, para que assim, pudessem conduzir a extorsão.



As golpistas se aproveitaram do fato da idosa ser uma pessoa interessada em questões místicas, ter feito curso de astrologia e ter um cuidado especial com a filha em questão, pois, desde a adolescência, ela sofre de depressão e já teria tentado se matar.



Ela chegou a pagar R$ 5 milhões pela suposta cura e ao desconfiar que estivesse sendo vítima de um golpe, não quis mais realizar as transferências bancárias e passou então a ser mantida em cárcere privado e ameaçada em seu apartamento, na Zona Sul do Rio, pela própria filha, entre fevereiro de 2020 e abril de 2021.

Cerca de 16 obras de arte avaliadas em R$ 725 milhões foram roubados da vítima Divulgação



Durante este período Sabine passou a vender obras de arte para uma galeria em São Paulo. Entre as obras levadas pela filha estavam "O menino", de Alberto Guignard; "Mascaradas", de Di Cavalcanti; "Maquete para o meu espelho"; de Antônio Dias; e "Elevador Social"; de Rubens Gerchman.







Durante este período Sabine passou a vender obras de arte para uma galeria em São Paulo. Entre as obras levadas pela filha estavam "O menino", de Alberto Guignard; "Mascaradas", de Di Cavalcanti; "Maquete para o meu espelho"; de Antônio Dias; e "Elevador Social"; de Rubens Gerchman.