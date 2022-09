Dois integrantes de uma quadrilha são presos em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 02/09/2022 11:58

Rio - Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) prenderam dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de caminhões, na noite desta quinta-feira (1), no bairro Jardim Gramacho, em Caxias.



Os agentes estavam realizando um patrulhamento pela região, quando foram informados sobre a localização do grupo. Em seguida, a equipe fez buscas em um galpão e prendeu dois homens.



Com a dupla, os policiais apreenderam cinco caminhões, um bloqueador de sinal, diversas placas de veículos e três celulares.



A ocorrência foi encaminhada à 60ª DP (Campos Elíseos).