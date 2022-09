Quatro suspeitos presos por roubo na Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 02/09/2022 09:54

Rio - Policiais militares do 2ºBPM (Botafogo) prenderam quatro suspeitos de roubo na madrugada desta sexta-feira (2) na Praia de Botafogo, na Zona Sul.



Os agentes faziam patrulhamento pela região, quando foram abordados por um homem que havia sido roubado por quatro criminosos em um carro branco. Em seguida, a equipe realizou um cerco tático e localizou o veículo e os bandidos perto do Centro Empresarial Mourisco.



Com o quarteto, policiais apreenderam quatro celulares, uma faca, duas máquinas de cartão, uma tesoura e um estilete.



A ocorrência foi encaminhada à 12ªDP (Copacabana).