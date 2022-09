Ônibus pega fogo na Linha Amarela, altura de Jacarepaguá, no sentido Fundão - Foto: Reprodução TV Globo

Ônibus pega fogo na Linha Amarela, altura de Jacarepaguá, no sentido FundãoFoto: Reprodução TV Globo

Publicado 02/09/2022 08:01 | Atualizado 02/09/2022 08:38

Rio - Um incêndio em um ônibus da linha 315 (Recreio - Castelo) interditou a Linha Amarela, na altura de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (02). O incidente aconteceu próximo ao túnel da Covanca, sentido Fundão e causou o bloqueio total da via. O fogo chegou a atingir a vegetação que fica perto da via. Não há informações de pessoas feridas no incêndio.

Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, equipes foram acionadas por volta das 6h10 após um ônibus pegar fogo e, ao chegarem ao local, precisaram interromper o trânsito no trecho para o Corpo de Bombeiros controlar as chamas.

Motoristas que passavam pelo local no momento do incêndio enfrentaram grande engarrafamento e precisaram ter muito paciência. Por volta das 7h, uma faixa da via estava parcialmente interditada para a retirada do veículo.

Há lentidão desde a Cidade de Deus, na Zona Oeste, até o acesso da Avenida Geremário Dantas, no sentido Fundão, com fluxo intenso de veículos. O Centro de Operações Rio (COR) indica que os motoristas prefiram a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá.



No sentido Barra da Tijuca, também na Zona Oeste, o trânsito apresenta boas condições.

A Rio Ônibus informou que vai aguardar perícia no veículo para saber a causa do incêndio.